        Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 20.05.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada 2 bin 854 sentetik ecza hapı, 29 kök kenevir bitkisi, 51,62 gram sentetik uyuşturucu, 39,6 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 2,35 gram esrar, 0,45 gram kokain, uyuşturuculu sigara, esrar öğütücü aparat, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

