Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.04.2026 - 14:53
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç ile araçtaki R.Y. (36) ve O.K'nın (29) üzerinde arama yapıldı.
Aramada 6,2 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 sentetik ecza hapı ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Operasyonda R.Y. ve O.K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri