Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 7 bin 714 sentetik ecza hapı ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

