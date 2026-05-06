Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 17 litre likit sentetik uyuşturucu, 1764 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

