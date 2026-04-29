Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 1073 sentetik uyuşturucu hap, 114,35 gram sentetik uyuşturucu, 106 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

