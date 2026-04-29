        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 1073 sentetik uyuşturucu hap, 114,35 gram sentetik uyuşturucu, 106 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

