Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 4 bin 86 uyuşturucu hap, 221 gram sentetik uyuşturucu, 110 mililitre likit sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

