Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçu kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yasa dışı bahis suçu kapsamında para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmış, aranan 2 kişinin de başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlenmişti. Zanlılardan 8 aylık hamile kadın ise emniyetten salıverilmişti.

