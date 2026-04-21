        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da yayla yolunda toprak kayması meydana geldi

        Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:37 Güncelleme:
        İlçeye bağlı yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Gürcü Yaylası'nda aşırı yağışlar ile karın hızlı erimesinin ardından toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması sonucu Saray Mahallesi başta olmak üzere Hacıalipınar ve Tüfekçidere mahallelerinin grup yolu kapandı.

        Heyelanda elektrik direklerinin kayarak zarar görmesi sonucu Gürcü Yaylası ve Tüfekçidere Mahallesi'ne elektrik verilemiyor.

        Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker, AA muhabirine yaptığı açıklama, toprak kaymasının köylerindeki ulaşım ve enerji altyapısına zarar verdiğini söyledi.

        Peker, yayla sezonunun başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatarak, yetkililerden yollarının açılarak bölgeye yeniden elektrik verilmesini talep etti.

        Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin heyelan bölgesinde gerekli çalışmaları yaparak ilgili kurumlarla iletişime geçtiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Aşk yeniden
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Samsun'da kaçak avcılığa geçit yok: 60 kiloluk sazan geri salındı
        Samsun'da kaçak avcılığa geçit yok: 60 kiloluk sazan geri salındı
        Kızıl geyikler doğayla buluşmaya devam ediyor
        Kızıl geyikler doğayla buluşmaya devam ediyor
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da konuştu:
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da konuştu:
        Binali Yıldırım: Terörsüz Türkiye büyük bir fırsattır (2)
        Binali Yıldırım: Terörsüz Türkiye büyük bir fırsattır (2)
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da öğrencilerle buluştu
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da öğrencilerle buluştu