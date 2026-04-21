Samsun'da yayla yolunda toprak kayması meydana geldi

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.



İlçeye bağlı yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Gürcü Yaylası'nda aşırı yağışlar ile karın hızlı erimesinin ardından toprak kayması meydana geldi.



Toprak kayması sonucu Saray Mahallesi başta olmak üzere Hacıalipınar ve Tüfekçidere mahallelerinin grup yolu kapandı.



Heyelanda elektrik direklerinin kayarak zarar görmesi sonucu Gürcü Yaylası ve Tüfekçidere Mahallesi'ne elektrik verilemiyor.



Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker, AA muhabirine yaptığı açıklama, toprak kaymasının köylerindeki ulaşım ve enerji altyapısına zarar verdiğini söyledi.



Peker, yayla sezonunun başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatarak, yetkililerden yollarının açılarak bölgeye yeniden elektrik verilmesini talep etti.



Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin heyelan bölgesinde gerekli çalışmaları yaparak ilgili kurumlarla iletişime geçtiği belirtildi.

