        Samsun Haberleri Samsun'da "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşi düzenlendi

        Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tarafından "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.04.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Programın açılış konuşması, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Selman Kobanoğlu tarafından yapıldı.


        Söyleşide eski hakem, mühendis ve iş insanı Mete Kalkavan, öğrencilerle bir araya gelerek yeşil sahalardan iş dünyasına ve denizcilik sektörüne uzanan kariyer yolculuğunu anlattı.

        Hakemlik kariyerinde edindiği karar verme, zaman yönetimi, disiplin ve adalet anlayışının iş hayatındaki yansımalarına değinen Kalkavan, başarılı bir yöneticilik anlayışında adil olmanın, doğru iletişim kurmanın ve zamanlamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

        Öğrencilerin soruları da yanıtlayan Kalkavan, zorlu anlarda doğru karar verebilmenin sabır, disiplin ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini ifade etti.

        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Kalkavan, yabancı dil bilgisinin sektörde kariyer yapmak isteyen öğrenciler için önemli avantaj sağladığını kaydetti.

        Kalkavan, Samsun'un liman kenti kimliği, ticari potansiyeli ve denizcilik kültürüyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu, kentin kendisi için de özel yeri bulunduğunu dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

