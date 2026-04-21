Samsun'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yeşilırmak Nehri'nde sürüklenen Erdem K'yi (40) görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla ulaştıkları Erdem K'yi sudan çıkardı. Baygın haldeki Erdem K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

