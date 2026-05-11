Samsun'da yurtta kalan kız öğrencilere askeri bando konser verdi
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri bando konseri düzenlendi.
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri bando konseri düzenlendi.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda konser verildi.
Saat 19.19'da başlayan konserde bando takımı, "Gençlik Marşı" ve "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" gibi marşların yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.
Yurtta kalan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marş ve şarkılara eşlik etti.
Öğrenciler, konseri cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.