Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunlu çift 40 yıldır omuz omuza arıcılık yapıyor

        Samsunlu çift 40 yıldır omuz omuza arıcılık yapıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Recep ile 56 yaşındaki Hatice Kilim çifti, 40 yıldır hem hayatı paylaşıyor hem de arıcılığı birlikte yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu çift 40 yıldır omuz omuza arıcılık yapıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 60 yaşındaki Recep ile 56 yaşındaki Hatice Kilim çifti, 40 yıldır hem hayatı paylaşıyor hem de arıcılığı birlikte yapıyor.

        Recep ve eşi Hatice Kilim çifti, yaklaşık 360 kovan arıyla her yıl mayıs ayı sonunda Samsun'dan yola çıkarak Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yaylalarına gidiyor. Yaz ayları boyunca bal üretimi yapan çift, eylül sonunda ise arıların kışlık bakımı için yeniden Samsun'a dönüyor.

        Kilim çifti, 40 yıldır sürdürdükleri arıcılıkta zorlukları birlikte aşarak üretmeye devam ediyor. Recep Kilim genellikle arıların bakımı ve üretim planlaması, Hatice Kilim ise petek hazırlığı, bakım ve günlük işleri üstleniyor.

        Recep Kilim, AA muhabirine, liseden mezun olduktan sonra arıcılığa başladığını söyledi.

        Toplam 20 civarında kovanla arıcılığa başladığını ve zamanla işlerin büyüdüğünü belirten Kilim, bu süreçte en büyük desteği eşinden gördüğünü dile getirdi.

        Arıcılığın emek, sabır ve dayanışma isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Kilim, "İlk başlarda yalnız yaptım. İşler çoğalınca hanım da bana eşlik etti. O günden beri devam ediyoruz. 40 yıl bitti, 41'inci yılımız olacak." dedi.

        Kilim, eşinin işi artık en az kendisi kadar bildiğini aktararak, "Bazen ona, 'Sen olmasan bu böyle olmazdı.' diyorum. Malzemeleri tanıyor, ne yapılacağını biliyor. Ben arıya bakım yaparken petekleri hazırlar. Benim diğer yarım. Dışarıdan biri gelse bunu bilmez, öğretmek zaman alır." diye konuştu.

        Bal üretimi için her yıl uzun yolculuğa çıktıklarının altını çizen Kilim, "Yüksek yayla ballarının kaliteli olduğunu düşündüğümüz için Bingöl'ün Karlıova ilçesini tercih ediyoruz. Buradan 680 kilometre. Mayıs sonunda gidiyoruz, 4 ay orada kalıyoruz. Eylül sonunda işimiz bitiyor, dönüyoruz. Ekim'in 20'sine kadar da kışlık bakımını hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kilim, arıcılığın en zor yanının kovanların taşınması olduğunu aktararak, "Nakliye, sel, ayı saldırısı ve iklim şartları gibi risklere rağmen üretimi sürdürüyoruz. Bal üretimi tabiat şartlarına bağlı. Bazı yıllar 15 ton bal sattım. Geçen yıl 8 ton sattık. Tabiat verecek ki olacak. Arıcılıkta yoğunluk olmazsa tabiat cevap veriyor. Yoğunluk olursa kovan başına verim düşüyor." diye konuştu.

        - Eşinin en büyük yardımcısı

        Hatice Kilim de arıcılığın kendileri için yalnızca bir geçim kaynağı değil, birlikte yürüttükleri ortak bir emek olduğunu söyledi.

        Babasının da arıcı olduğun ifade eden Kilim, çocukları küçükken eşinden ayrılmak istemediği için yaylaya birlikte gitmeye başladığını anlattı.

        Zamanla üretimin bir parçası haline geldiğini dile getiren Kilim, şunları kaydetti:

        "Çocuklar büyüyünce bir süre ara verdim. Sonra baktım işçi tutuyor, 'İşçi tutmana gerek yok, beraber yapalım.' dedim. Arı çoğalınca yine işçi tuttuk ama birlikte devam ettik. Arıcılıkta birçok işi yapıyorum. Mum takıyorum, körük yakıyorum, şerbet veriyorum, oğul alıyorum. Arılardan korkmuyorum. Bu işi seviyoruz. Sevmezsen yapamazsın."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Selde mahsur kalanların iş makinesiyle kurtarılmasına yardım eden esnaf yaş...
        Selde mahsur kalanların iş makinesiyle kurtarılmasına yardım eden esnaf yaş...
        Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan sezon değerlendirmesi:
        Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan sezon değerlendirmesi:
        Dereye giren yunusu deniz polisi kurtardı
        Dereye giren yunusu deniz polisi kurtardı
        Yüksel Yıldırım: Asıl vizyonumuz, her sene bir öncekinin üzerine koyarak ge...
        Yüksel Yıldırım: Asıl vizyonumuz, her sene bir öncekinin üzerine koyarak ge...
        Kurban Bayramı nedeniyle berberler pazar mesaisi yapacak
        Kurban Bayramı nedeniyle berberler pazar mesaisi yapacak
        Yüksel Yıldırım: "Vizyonumuz, saman alevi gibi parlayan geçici başarılar de...
        Yüksel Yıldırım: "Vizyonumuz, saman alevi gibi parlayan geçici başarılar de...