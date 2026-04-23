        Samsunlu öğrenciler atletizmde bölge şampiyonu oldu

        Samsunlu öğrenciler atletizmde bölge şampiyonu oldu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, Erzincan'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Bölge Finalleri'nde bölge birincisi oldu.

        Giriş: 23.04.2026 - 10:18
        12 ilden katılımla gerçekleştirilen finalde farklı branşlarda yarışan öğrenciler, elde ettikleri derecelerle takım halinde bölge şampiyonluğunu kazandı.

        Sare Ayyıldız 60 metre ve yüksek atlamada, Miray Ecrin Gargar uzun atlama ve 100 metre engellide, Büşra Taşkır 800 ve 1500 metrede, Betül Altıparmak cirit atma ve gülle atmada, Buğlem Öztürk ise 5x80 metre bayrak koşusunda mücadele etti.

        Okul müdürü Mustafa Avcı, öğrencilerin disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını belirterek, başarıda emeği bulunan öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti.

        Antrenör Sercan Aydemir ile beden eğitimi öğretmenleri Tülay Şahin Şener ve İsmail Yüksek eşliğinde hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri bu sonuçla 10-12 Mayıs’ta Bursa’da düzenlenecek Türkiye finallerinde Samsun’u temsil etmeye hak kazandı.

        Öğrenciler, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar’ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

