        Samsunlu sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikincisi oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda, Bafralı sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikinciliğini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Erdemli'de 05-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve sadece Türkiye baraj puanını geçen sporcuların katılabildiği şampiyonaya, Bafra'dan 6 sporcu katıldı.

        Kendi kategorisinde Türkiye genelinden barajı aşan 25 sporcuyla mücadele eden Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Eylül Beren Kuşkulu, Havalı Silahlar Tabanca dalı Yıldız Kadınlar (U15) kategorisinde Türkiye 2.'si olmayı başardı.

        Aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Kuşkulu, bu derecesiyle milli takım baraj puanını da aşmış oldu.

        Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Necati Alver, elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Antrenörümüz Murat Gürsel'i ve kulüp sporcumuz Eylül Beren Kuşkulu'yu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporcumuzun disiplinli çalışması ve azmi bizleri gururlandırmıştır. Bafra'dan daha nice şampiyonlar çıkarmak için altyapı çalışmalarımıza ve gençlerimize destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

