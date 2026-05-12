Samsunlu sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikincisi oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda, Bafralı sporcu Eylül Beren Kuşkulu Türkiye ikinciliğini elde etti.



Erdemli'de 05-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve sadece Türkiye baraj puanını geçen sporcuların katılabildiği şampiyonaya, Bafra'dan 6 sporcu katıldı.



Kendi kategorisinde Türkiye genelinden barajı aşan 25 sporcuyla mücadele eden Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Eylül Beren Kuşkulu, Havalı Silahlar Tabanca dalı Yıldız Kadınlar (U15) kategorisinde Türkiye 2.'si olmayı başardı.



Aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Kuşkulu, bu derecesiyle milli takım baraj puanını da aşmış oldu.



Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Necati Alver, elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Antrenörümüz Murat Gürsel'i ve kulüp sporcumuz Eylül Beren Kuşkulu'yu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporcumuzun disiplinli çalışması ve azmi bizleri gururlandırmıştır. Bafra'dan daha nice şampiyonlar çıkarmak için altyapı çalışmalarımıza ve gençlerimize destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

