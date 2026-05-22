        Samsunspor FC Store mağazası hizmete açıldı

        Samsunspor FC Store mağazası hizmete açıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "Samsunspor FC Store" mağazası hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, Samsunspor'un sadece bir futbol takımından ibaret olmadığını söyledi.

        Samsun'un kentin en önemli markalarından biri olarak kültüre, sanata, spora, gencine ve yaşlısına dokunmaya çalışan büyük bir kültür yuvası olduğunu dile getiren Bilen, "Akademiden başlayarak gençlerimize spor yapma imkanı sunarken, 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla yeni nesillere Samsunspor ruhunu, aşkını ve sevdasını yansıtmak istiyoruz. Bu yapı yalnızca bir 'store' özelliği taşımıyor." dedi.

        Samsunspor'un 27 yıl sonra Avrupa macerasına tekrar yelken açmasının gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bilen, "İnanıyorum ki hep birlikte nice Avrupa mücadelelerinde bir arada olacağız. Bunun için birlik olmamız, diri kalmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Samsunspor, mücadele ruhunu içinde barındıran büyük bir camiadır. Hem sahada hem saha dışında mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus da Samsunspor'un başarısını yeni mağazalarla taçlandırmayı planladıklarına işaret ederek, "Türkiye'de çok az kulübe nasip olacak bir Samsunspor mağazasını taraftarın hizmetine açtık. Bunun için gururluyuz. Başkanımızın Avrupa vizyonu çerçevesinde böyle bir store, kulübümüze kazandırıldı. 'Store 55' adıyla bugüne kadar hizmet veriyorduk ama iki ayrı marka gibi oluyordu. 'Samsunspor FC' olarak bundan sonraki süreçte taraftarımıza bu hizmeti sunacağız." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından Bilen, Carus ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

