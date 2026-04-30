Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında 2 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaptığı antrenmana ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Devamında rondo ve şut çalışması yapan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

