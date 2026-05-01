Samsunspor, Galatasaray maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaptıkları antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, rondo ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışmalarıyla sona erdi. Samsunspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

