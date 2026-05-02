Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor-Galatasaray maçından notlar

        Samsunspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, son oynadığı Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 7 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 20:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, son oynadığı Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 7 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham, maç kadrosunda yer almadı.

        Samsunspor'da son maçtaki kadrodan İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Elayis Tavsan yedek kulübesine çekilirken, Ntcham zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Cherif Ndiaye, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou ve Tanguy Coulibaly, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

        Samsunspor, maça Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji ve Ndiaye ile başladı.

        Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavsan, Diabete, Zeki Yavru, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.




        - Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı


        Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.


        Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.


        Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.





        - Taraftar stadı doldurdu

        Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

        Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

        Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.




        - Yoğun güvenlik önlemleri alındı

        Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

        Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

        Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Benzer Haberler

        Samsunspor – Galatasaray maçından notlar
        Samsunspor – Galatasaray maçından notlar
        Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara trafik güvenliği anlatıldı
        Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara trafik güvenliği anlatıldı
        Samsun Emniyeti'nden Samsunspor - Galatasaray maçı öncesi alkol gözlüğü uyg...
        Samsun Emniyeti'nden Samsunspor - Galatasaray maçı öncesi alkol gözlüğü uyg...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'n...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'n...
        Emekli askerler sandığa gitti
        Emekli askerler sandığa gitti
        Cezaevi firarisi yakalandı
        Cezaevi firarisi yakalandı