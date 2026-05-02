Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, "Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray çok iyi bir takım, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz de adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik ve iyi oynadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 23:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da kulüp basın sözcüsü Suat Çakır, "Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray çok iyi bir takım, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz de adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik ve iyi oynadık." dedi.

        Çakır, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, galibiyeti kulüp başkanına armağan ettiklerini söyledi.

        Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirten Çakır, "Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray çok iyi bir takım, çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz de adil bir hakem olduğunda neler olduğunu gösterdik ve iyi oynadık." diye konuştu.

        Çakır, "Galibiyeti bu maça gelemeyen, bana göre, bize göre haksız ceza verilen Sayın Başkanımıza hediye ediyoruz. İnşallah bu güzel günler daha da devam edecek." ifadelerini kullandı.


        Takımın sezon boyunca yoğun bir fikstürde mücadele ettiğini aktaran Çakır, "Bu sene biliyorsunuz çok maç oynadık. Onun yorgunluklarından yedinci sırada kaldık. İnşallah seneye çok daha iyi işler yapacağız. Avrupa yolunda koşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Hakem yönetimi ve penaltı beklentisi olan pozisyon içinde konuşan Çakır, şunları kaydetti:

        "Hakemin bana göre tek hatası o maç içinde, o penaltı olabilir. Olmayabilir. Tam bilmiyorum ben pozisyon içinde arkadan kilitleme gibi gördüm. Ama maçın genelinde adil yönetmeye çalıştı benim gördüğüm kadarıyla. İki tarafa da fena değildi. Nispeten gördüğümüz diğer hakemlere göre çok daha iyiydi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi

        Benzer Haberler

        Thorsten Fink: "Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil, Samsunspor için oy...
        Thorsten Fink: "Fenerbahçe ya da Galatasaray için değil, Samsunspor için oy...
        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
        Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
        Çarşamba Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu
        Çarşamba Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu
        Veysel Bilen: "Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaş...
        Veysel Bilen: "Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaş...
        Samsunspor – Galatasaray: 4–1
        Samsunspor – Galatasaray: 4–1