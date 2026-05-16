        Samsun Haberleri Samsunspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 3-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerledik, geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik ancak Avrupa hedefimiz vardı, buna ulaşmayı çok istiyorduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 3-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerledik, geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik ancak Avrupa hedefimiz vardı, buna ulaşmayı çok istiyorduk." dedi.

        Stoilov, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor maçının iki farklı bölümden oluştuğunu söyledi.

        Kırmızı karta kadar oyunda fırsatlar yakaladıklarını anlatan Stoilov, "Maçın kırmızı karta kadar olan bölümünde rakibin iki üç fırsatı vardı ve golü buldular. Bizim de aynı bölümde beş altı fırsatımız vardı ancak bunlardan yararlanamadık. Bence maçın kırılma noktası buydu." diye konuştu.

        Kırmızı kartın ardından oyun düzenlerini kaybettiklerini dile getiren Stoilov, "Sonrasında Samsunspor diğer golleri buldu. Biz fırsatları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bugün maçtaki en büyük fark buydu." ifadelerini kullandı.

        Stoilov, Göztepe'nin genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğini ancak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşamadığına işaret etti.

        Geçen sezona göre daha iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:

        "Genel anlamda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Puan tablosunda ilerledik, geçen sezona göre daha yukarıda bitirdik ancak Avrupa hedefimiz vardı, buna ulaşmayı çok istiyorduk. Bu hedefi sezon başında ben koymuştum. Oyuncularımız, takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız bunun için çok çalıştı ve mücadele etti ama maalesef olmadı. Gelecek sezon için doğru analiz ve stratejiye ihtiyaç duyuyoruz. Hedefimize neden ulaşamadığımıza baktığımızda küçük hatalar ve detaylar görüyoruz. Üç maçta uzatma dakikalarında yediğimiz goller bizi çok etkiledi. Şimdi doğru analizleri yapıp gelecek sezon için en doğru kararları almamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

