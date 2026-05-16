        Samsunspor-Göztepe maçının ardından

        Samsunspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 23:12
        Fink, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe karşısında hem topa sahip olma hem de geçiş oyununda etkili olabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

        Sezonun son maçını iyi tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "Bugün çok şey oldu. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Göstermiş olduğumuz performans sebebiyle mutluyum." diye konuştu.

        Karşılaşmaya herhangi bir sıralama baskısı olmadan çıktıklarına işaret eden Fink, "Bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan da mutluyum. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk, 51 puana ulaştık. Bence fena bir puan değil." ifadelerini kullandı.

        Takımın sezon genelindeki performansını da değerlendiren Fink, şunları kaydetti:

        "Sezona iyi başladık ancak sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşadık. Buna rağmen takımım kalitesini yeniden gösterdi. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak, sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

        Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncular ve teknik ekip üyelerine teşekkür eden Fink, bu sürecin kendisi için zor olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

