Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Tredyol Süper Lig'in 34. haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmanda ısınma koşusu yapan oyuncular, rondo ve minyatür kale oyun ile çalışmalara devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

