Samsunspor takım kaptanı Zeki Yavru'dan sezon değerlendirmesi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Tecrübeli defans oyuncusu Zeki Yavru, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda takımın yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

        Sezonu değerlendirmesi yapan Zeki Yavru, "Tabii genel tabloya baktığımız zaman bizim adımıza çok güzel geçen bir sezon olduğunu düşünüyorum. Yani üç kulvarda yarışıp son iki hafta kala beşincilik şansı bulunan Samsunspor bence çok başarılı bir sezon başarılı bir sezon geçiriyor. O yüzden mutluyuz. Tabii ki de önümüzde iki karşılaşma var. İkisini de kazanmak istiyoruz ve sonrasında ligi nerede bitireceğiz, pozisyonumuz ne olur hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

        Bazı oyuncuların sezon içinde uzun süreli sakatlık geçirdiğini kaydeden Yavru, şöyle devam etti:

        "Çok uzun, sakatlığı olan arkadaşlarımız oldu. Bir anda kadromuz çok eksildi. İşte Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ile oynadığımız Süper Kupa maçında çok eksik kadrolarla sahada mücadele ettik. Yani o günkü şartlarda tam kadromuzla sahada olabilseydik belki de çok farklı sonuçlar olabilirdi. Yani Süper Kupa'da da iddialı olabilirdik o dönemde. Ama dediğim gibi uzun süreli sakatlık yaşayan arkadaşlarımız oldu. O süreçler bizi etkiledi. Sonrasında teknik direktör Thorster Fink'in gelmesi ve sakat arkadaşlarımızın düzelmesi, transfer döneminin ardından takımın toplanması, hocanın da tabii ki katkısıyla birlikte yavaş yavaş takım yükselişe geçti."




        - Samsunspor'da kariyerini tamamlamak istiyor

        Son 4 haftada 4 galibiyet aldıklarının altını çizen Yavru, şunları kaydetti:


        "Son haftalarda hepimizin gördüğü gibi dörtte dört yaptık.Evimizde Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenmemiz bizim için tabii çok güzel oldu. Bu sezon ben 40 maç oynadım. En kötü oynayan takım arkadaşımız zaten yaklaşık 30 maç süre aldı. 50 maç oynayan arkadaşlarımız var. Milli takımla birlikte belki de 60 maçı bulan arkadaşlarımız var. Benim de sezon sonunda sözleşmem bitecek. Ne olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Yani dört sezondur buradayım. Saha içi, saha dışı, bu kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Burada tabii başkanımızla da görüştüm. Hocamız da benimle görüştü. Ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Burada çok güzel günlerim oldu, şehirde, camiamızla birlikte, taraftarımızla birlikte. Tabii ki de burada 2-3 sene daha oynayıp futbolu burada noktalamak isterim. Hedeflerimden biri bu."

        Yavru, Rams Başakşehir'i deplasmanda yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Öte yandan Samsunspor, Rams Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.


        Antrenmanda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou katılmazken Olivier Ntcham takımdan ayrı koşu yaptı.

        Kırmızı-beyazlı takım, Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

