        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, "Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuları tebrik eden Doğan, sonucun camialarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Trabzonspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğan, "Samsunspor da taraftarı da gayet centilmenceydi. Ciddi mücadele verdiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." diye konuştu.

        Samsun ile komşu olduklarını ve ilişkileri daha çok geliştirmeleri gerektiğini aktaran Doğan, "Biz Karadeniz takımlarıyız, aynı tavanın balıklarıyız diyebilirim. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Samsun bizim dost camiamız. Biz onları Trabzon'da güzel ağırlamıştık, onlar da bizi burada çok iyi misafir etti." ifadelerini kullandı.

        Ligdeki performansa ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Kupa da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de öyle. Son iki maçta puan kayıplarımız oldu şanssız bir şekilde. Ama futbolda bunlar var. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bu yıl yapılanmanın ilk yılı ve bence gayet başarılılar. Daha önce de söylemiştim, bu yılın kazananı Fatih Tekke ve ekibi, Trabzonsporlu oyuncular, gençler." açıklamasını yaptı.

        Sezon hedeflerine ilişkin ise Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, "Şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

