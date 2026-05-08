Samsunspor, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 32 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Son oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsun ekibi, RAMS Başakşehir'i yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

