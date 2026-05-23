Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı bir bina haricinde tamamlandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmaları, bir bina haricinde sona erdi.
DSİ ekipleri, sel sonrası İcadiye Mahallesi'nde dere yatağı üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımını yaptı.
Yıkılan iş yerlerinin molozları ile Bahçelievler ve 25 Mayıs Mahallesi'nde dere üzerinde bulunan beton blokların kaldırılması işlemleri sürüyor.
Çalışmalar sonucunda Hacı Osman Deresi'nin üzeri açılırken, ekipler dere yatağındaki moloz temizle çalışmalarına devam ediyor.
Bölgede kalan tek binanın yıkımı ise Kurban Bayramı sonrasında yapılacak.
Bölgedeki hak sahiplerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda 2 blok halinde inşa edilen iş yerlerine taşınma sürecinin devam ettiği öğrenildi.
