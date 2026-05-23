Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören yollarda bakım ve onarım yapılıyor
Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.
İlçede 12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su baskınları meydana gelmişti.
Yürütülen temizlik çalışmalarının tamamlandığı kısımlarında Havza Belediyesi tarafından zarar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.
Havza Belediyesi ekipleri, tarafından Kurban Bayramı'na kadar yolların bakım ve onarımın tamamlanması için gece de çalışmalarına devam ediyor.
