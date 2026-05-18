Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, özellikle binaların bodrum bölümlerinde kalan su ve çamurun boşaltılması için yoğun çalışma yürütüyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlara ait iş makineleri de ilçedeki cadde ve sokaklar ile ana yol güzergahlarında temizlik çalışması yapıyor.
Vatandaşların da çalışmalarına destek verdiği ilçede, iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor.
DSİ ekipleri de ilçede yıkım kararı alınan iş yerlerinin yıkım işlemlerini sürdürüyor.
