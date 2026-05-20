Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşmasının ardından ekipler, özellikle binaların bodrum bölümlerinde kalan su ve çamurun boşaltılması için yoğun çalışma yürütüyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile diğer kurumlara ait iş makineleriyle de cadde ve sokaklar ile ana yol güzergahlarında temizlik çalışması yapılıyor.
İlçede, selden etkilenen tarihi Havza konaklarında da temizlik çalışmaları devam ediyor.
