        Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesinde selin geliş anı güvenlik kamerasında

        Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası oluşan selin geliş anı ve suların yükselişi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti.

        Altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, yapılan kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.

        Selden etkilenen bölgenin alt kısmında yer alan Havza belediye binasına ait güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde, selin ilk olarak 18.23'te hafif bir şekilde geldiği, 18.27'de yükselmeye başlayarak hafif malzemeleri sürüklediği, 18.32'de şiddetini artırdığı ve 18.48'de de su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

