Samsun'un Havza ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası oluşan selin geliş anı ve suların yükselişinin görüldüğü yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi, altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.



Selden etkilenen bölgenin alt kısmındaki iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında suların 18.20'de hafif şekilde gelmeye başladığı, 18.24'te yükselmeye başlayarak eşyaları götürdüğü, 18.27'de şiddetini artırıp araçları sürüklediği, 18.48'de ise su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor.



