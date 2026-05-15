        Samsun'un Havza ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

        Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası oluşan selin geliş anı ve suların yükselişinin görüldüğü yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:26 Güncelleme:
        İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi, altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.

        Selden etkilenen bölgenin alt kısmındaki iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında suların 18.20'de hafif şekilde gelmeye başladığı, 18.24'te yükselmeye başlayarak eşyaları götürdüğü, 18.27'de şiddetini artırıp araçları sürüklediği, 18.48'de ise su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

