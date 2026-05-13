Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesindeki selin ardından 1063 personel sahada çalışıyor

        Samsun'un Havza ilçesindeki selin ardından 1063 personel sahada çalışıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından başlayan çalışmalara 1063 personel katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Havza ilçesindeki selin ardından 1063 personel sahada çalışıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından başlayan çalışmalara 1063 personel katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Samsun geneli için yapılan meteorolojik uyarının ardından TAMP Afet Grupları, Valiliğin koordinesinde Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandı, 17 ilçe AFAD Merkezi aktif hale getirildi.

        Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar neticesinde Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkını etkili oldu.

        Su taşkınlarıyla ilgili toplam 117 ihbar alındığı Havza'ya, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.

        Hasar veya zarar tespit ile temizleme çalışmaları, 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp (su transferi sağlayan seyyar su motoru), 6 bot ve 14 dalgıç pompayla sürdürülüyor.

        Bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri tarafından vatandaşlar ile görevli personele gıda dağıtımı yapılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        Trump'tan Venezuela paylaşımı: "51. eyalet"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        Korsan taşımacılığa sıkı denetim: Sürücülerin sözleri dikkat çekti
        Korsan taşımacılığa sıkı denetim: Sürücülerin sözleri dikkat çekti
        Salıpazarı'nda tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı
        Salıpazarı'nda tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı
        Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi
        Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi
        Samsun'da "Sazın Telinden, Gönül Dilinden Aşıklar Şöleni" düzenlendi
        Samsun'da "Sazın Telinden, Gönül Dilinden Aşıklar Şöleni" düzenlendi
        Sel felaketinin yaşandığı ilçede araç mezarlığı oluştu
        Sel felaketinin yaşandığı ilçede araç mezarlığı oluştu
        Canik Belediyesinden Havza'daki selin yaralarını sarma çalışmalarına destek
        Canik Belediyesinden Havza'daki selin yaralarını sarma çalışmalarına destek