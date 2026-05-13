Samsun'un Havza ilçesindeki selin ardından 1063 personel sahada çalışıyor

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından başlayan çalışmalara 1063 personel katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Samsun geneli için yapılan meteorolojik uyarının ardından TAMP Afet Grupları, Valiliğin koordinesinde Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandı, 17 ilçe AFAD Merkezi aktif hale getirildi.



Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar neticesinde Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkını etkili oldu.



Su taşkınlarıyla ilgili toplam 117 ihbar alındığı Havza'ya, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.



Hasar veya zarar tespit ile temizleme çalışmaları, 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp (su transferi sağlayan seyyar su motoru), 6 bot ve 14 dalgıç pompayla sürdürülüyor.



Bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri tarafından vatandaşlar ile görevli personele gıda dağıtımı yapılıyor.

