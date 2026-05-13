Samsun'un Havza ilçesindeki selin yaşandığı anlar cep telefonu kamerasında

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve sel, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





Havza'da dün Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi.



Sel ve taşkının boyutu, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, Havza Kültür Merkezi önündeki meydan ve çevresindeki iş yerlerini su basması, araçların, çöp konteynerinin suda sürüklenmesi, bir iş yerinde oluşan hasar, cadde ve sokakların su altında kalması yer aldı.



