SASKİ araç filosuna 46 yeni araç ekledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, araç filosunu güçlendirdi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 191 milyon lira değerinde 6x4 çift çeker 15 kamyon, 4x2 inşaat tipi 3 çekici tır, 4x2 uzun yol tipi 2 çekici tır, 15 çift çeker kamyon kasası, 2 sal kasa damperli yarı römork, 2 damperli yarı römork dorse, 6 sızdırmaz damperli yarı römork dorse ve 3 dingilli 1 low-bed SASKİ'nin araç filosuna dahil edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un altyapı gücünü büyütmek, daha hızlı hizmet yapmak adına SASKİ'nin araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.





Güçlü şehirlerin güçlü altyapılarla mümkün olduğuna inanan anlayışla Samsun'un her noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:





"SASKİ, içme suyundan kanalizasyon altyapısına, arıtma tesislerinden saha müdahalelerine kadar çok geniş bir alanda 7 gün 24 saat görev yapan büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun başarıyla sürmesi için özverili insan gücünün yanında güçlü araç filosuna da ihtiyacı var. Bu anlayışa bugün 191 milyon lira değerinde önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yeni araçlarla birlikte SASKİ’nin şehir genelindeki çalışma temposu daha güçlü şekilde devam edecek. SASKİ’nin teknik gücünü artırmaya, araç filomuzu yenilemeye ve modernize etmeye devam edeceğiz."









