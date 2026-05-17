        Selden etkilenen Havza'da jandarma personeli çamurda buldukları bayrağı yıkayıp direğe astı

        ÖZGÜR UYAROĞLU - Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde temizlik çalışmalarına katılan jandarma ekibi, bir evde çamur içinde buldukları bayrağı yıkadıktan sonra direğe astı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Samsun İl Jandarma ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen Havza'nın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

        Birçok ev ve iş yerinin balçık altında kaldığı ilçede jandarma personeli, ev ve iş yerlerini balçık ve sudan temizliyor, çamur altında kalan eşyaları da tahliye ediyor.

        Jandarma ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde temizlik çalışması yaptığı sırada balçık içinde Türk bayrağı buldu. Kıyafetleri çamur içindeki jandarma ekipleri bayrağı yıkayarak çamurundan arındırdıktan sonra bir direğe astı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

        Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan, AA muhabirine, çok büyük bir sel felaketi atlattıklarını söyledi.

        Herkesin el birliğiyle ilçeyi ayağa kaldırmak için uğraştığını belirten Çalışkan, "Başımıza gelen bu sel felaketi nedeniyle tüm ekipler sahada. Özellikle jandarma ekiplerimize mahallem adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

        Mahallesinde yaklaşık 45 evin selden zarar gördüğünü dile getiren Çalışkan, "Allah'tan can kaybımız olmadı. Buna çok şükür diyoruz. Rabbim inşallah beterinden korur. Jandarma kuvvetlerimizin mahallemizde yapılan temizlik ve kurtarma çalışmaları sırasında çamura düşen bir Türk bayrağını alıp, yıkayıp temizlediğini gördüm. Bu hassasiyetlerinden dolayı ne kadar duygulandığımı anlatamam. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Jandarma kuvvetimiz başta olmak üzere tüm yardım edenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Samsun'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Samsun'un Havza ilçesindeki selde otomobilin üzerinde sürüklenen kişi yaşad...
        Türk Yıldızları Samsun'da prova uçuşu yaptı
        Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu başladı
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu, yarı maraton ve İstiklal Koşusu ile taçlandı
        Karadeniz'in en büyük macera parkı 19 Mayıs'ta açılıyor
