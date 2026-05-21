        Selden etkilenen Havza'da Türk Kızılay görevlilerle selzedelere sıcak yemek dağıtıyor

        Türk Kızılay, selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde görevlilerle selzedelere sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşmasının ardından sel yaşanan Havza'da temizlik çalışmaları sürüyor.

        Türk Kızılay Samsun Şubesi ve Havza İlçe Temsilciği tarafından Genç Kızılay ve gönüllülerinin desteğiyle mobil aşevinde hazırlanan yemekler, temizlik çalışmalarına katılan ekiplerle selzedelere ikram ediliyor.

        Kevser Cami önünde konuşlandırılan mobil aşeviyle günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine, selden etkilenen Havzalılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Selin yaşandığı ilk günden itibaren sahada olduklarını belirten Çörekçioğlu, "Samsun Valiliğimizin emrinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın yanındayız. Türk Kızılay olarak da yaşanan selin 9'uncu gününde çay, kek, su ve yemek ikramlarına devam ediyoruz." dedi.

        Çörekçioğlu, günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar gönüllülerimiz ile 9 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Türk Kızılay olarak Kurban Bayramı arife gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımıza destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

