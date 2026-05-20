Terme Belediye Başkanı Kul'dan ilçeye yatırım çağrısı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un Azerbaycan'da Samsunlu iş insanlarıyla bir araya gelerek Terme Karma Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yatırım çağrısında bulunduğu bildirildi.



Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen Dünya Kentsel Forumu kapsamında Azerbaycan Samsunlular Platformunun davetlisi olarak iş insanlarıyla buluşan Kul, Terme'nin yatırım potansiyeli ve OSB çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Kul, "Gurbetteki hemşehrilerimizin başarısı göğsümüzü kabartıyor. Şimdi bu gücü, can Azerbaycan’daki tecrübeleri Terme’mize taşıma zamanı. Altyapısını hazırladığımız Terme OSB, kapılarını sonuna kadar Samsunlu iş insanlarımıza açmıştır." ifadesini kullandı.



İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ticari ilişkilere de olumlu katkı sunduğunu vurgulayan Kul, "İki devlet, tek millet anlayışıyla oluşan kardeşlik iklimi, iş dünyasındaki projeler için de çok büyük bir kolaylaştırıcı güç oluşturuyor. Burada ciddi bir iş tecrübesi ve sermaye gücü var. Bu birikimin yeni yatırımlarla memleketimize dönmesi, Terme’mizin kalkınma hamlesine büyük ivme kazandıracaktır." açıklamasında bulundu.





Azerbaycan Samsunlular Platformu Başkanı Yavuz Uzun ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Samsunlu iş insanları da yer aldı.



