        Terme Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Terme Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Terme Belediyesinin araç filosuna yaklaşık 15 milyon lira değerinde primer kırıcı eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Terme Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Terme Belediyesinin araç filosuna yaklaşık 15 milyon lira değerinde primer kırıcı eklendi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye hizmet binası önünde teslim alınan iş makinesiyle ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin araç parkını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Kısa süre önce filoya ekskavatör ve loder kazandırıldığını belirten Kul, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki primer kırıcının da ilçeye ulaştığını ifade etti.

        Makinenin konkasör tesislerinde kullanılacağını anlatan Kul, belediyenin yol yapım çalışmalarında ihtiyaç duydukları malzemenin kendi imkanlarıyla üreteceğini kaydetti.

        Kul, "Bu makine, konkasör tesislerimizin kalbi olacak. Artık malzememizi kendimiz üretecek, yolumuzu kendi imkanlarımızla çok daha hızlı ve düşük maliyetle yapacağız. Bu makineler şahısların değil, Terme halkının öz malıdır." dedi.

        Son dönemde belediyenin araç ve iş makinesi yatırımlarının yaklaşık 40 milyon liraya ulaştığını dile getiren Kul, "Primer kırıcımızın da gelmesiyle makine yatırımlarımız yaklaşık 40 milyon liraya ulaştı. 2026 model hibe ekskavatörümüzden arazözümüze, otobüslerimizden dev iş makinelerimize kadar Terme artık güçlü hizmet kapasitesine sahip. Tasarruf odaklı yönetim anlayışımızla hem zamandan kazanıyor hem de belediye bütçemizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kul, Terme'nin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

