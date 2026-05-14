Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Terme Belediyesinin aldığı primer kırıcı taş ocağında kullanılmaya başlandı

        Terme Belediyesinin aldığı primer kırıcı taş ocağında kullanılmaya başlandı

        Terme Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan primer kırıcı, taş ocağındaki üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediyesinin aldığı primer kırıcı taş ocağında kullanılmaya başlandı

        Terme Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan primer kırıcı, taş ocağındaki üretimine başladı.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, "kendi kendine yeten belediye" vizyonuyla ilçenin hizmet kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.

        Kocaman Mahallesi'ndeki tesiste üretimin başlamasıyla yol yapım ve altyapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin belediye tarafından üretileceğini anlatan Kul, dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.

        Kul, "Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz 'kendi kendine yeten belediye' modelini Kocaman'daki tesisimizde ete kemiğe büründürdük. Artık yolumuzun malzemesini dışarıdan yüksek maliyetlerle almıyor, kendi taş ocağımızda, kendi makinelerimizle üretiyoruz." ifadesini kullandı.

        Yatırımın belediye bütçesine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Kul, daha önce yüksek maliyetle temin edilen altyapı malzemelerinin artık daha düşük maliyetle üretileceğini kaydetti.

        Tasarruf edilen kaynakların ilçedeki diğer hizmet ve projelerde kullanılacağını aktaran Kul, "Primer kırıcımızdan loderimize, ekskavatörümüzden arazözümüze kadar artık sahada güçlü bir ekipman altyapımız var. Kocaman'daki taş ocağı, Terme'nin kalkınma hamlesinin lokomotifi olacak. Şov yapmaya değil, iş yapmaya geldik." açıklamasında bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar

        Benzer Haberler

        Başkan Kul, çiftçilerin gününü kutladı
        Başkan Kul, çiftçilerin gününü kutladı
        Samsun'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı
        Samsun'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı
        Terme'de kurulan kurulan taş ocağı üretime başladı
        Terme'de kurulan kurulan taş ocağı üretime başladı
        Samsun'da genç nüfus oranı yüzde 13,6 oldu
        Samsun'da genç nüfus oranı yüzde 13,6 oldu
        Havza'da selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        Havza'da selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti