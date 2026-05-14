Terme Belediyesinin aldığı primer kırıcı taş ocağında kullanılmaya başlandı

Terme Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan primer kırıcı, taş ocağındaki üretimine başladı.



Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, "kendi kendine yeten belediye" vizyonuyla ilçenin hizmet kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.



Kocaman Mahallesi'ndeki tesiste üretimin başlamasıyla yol yapım ve altyapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin belediye tarafından üretileceğini anlatan Kul, dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.



Kul, "Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz 'kendi kendine yeten belediye' modelini Kocaman'daki tesisimizde ete kemiğe büründürdük. Artık yolumuzun malzemesini dışarıdan yüksek maliyetlerle almıyor, kendi taş ocağımızda, kendi makinelerimizle üretiyoruz." ifadesini kullandı.



Yatırımın belediye bütçesine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Kul, daha önce yüksek maliyetle temin edilen altyapı malzemelerinin artık daha düşük maliyetle üretileceğini kaydetti.



Tasarruf edilen kaynakların ilçedeki diğer hizmet ve projelerde kullanılacağını aktaran Kul, "Primer kırıcımızdan loderimize, ekskavatörümüzden arazözümüze kadar artık sahada güçlü bir ekipman altyapımız var. Kocaman'daki taş ocağı, Terme'nin kalkınma hamlesinin lokomotifi olacak. Şov yapmaya değil, iş yapmaya geldik." açıklamasında bulundu.







