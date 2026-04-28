Terme'de "Halk Günü" buluşmaları sürüyor

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.



Her hafta pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen buluşmalarda Kul, vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor.





Kul, belediyecilik anlayışlarının temelinde halkla iç içe olmanın yer aldığını belirterek, "Biz halkın içinden geldik, gücümüzü de halkımızdan alıyoruz. En büyük sorumluluğumuz hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir. Bu kutlu yolda ne bir santim eğildik ne de bir adım geri attık. Bizim asıl görevimiz dertlere derman olmak, Terme’nin her bir ferdinin talebini baş tacı etmektir." dedi.





Kul, Terme’yi ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini kaydederek, vatandaşların taleplerine hızlı çözüm üretmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

