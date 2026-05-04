Terme'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı için yol çalışması başladı

–Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapılacak “Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı” projesi kapsamında yol çalışmalarına başlandığını bildirdi.



Terme Belediyesi, Akbucak Mahallesi’nde orman arazisi içerisinde kurulacak tesis için saha içi ulaşımı sağlayacak yol düzenleme çalışmalarına başladı.



Başkan Kul, sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Kul, tesisin modern klinik birimleri, rehabilitasyon alanları ve sosyal yaşam bölümlerinden oluşacağını ifade ederek, doğaya zarar vermeden çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.



Projenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Kul,





“Sokaktaki can dostlarımızın güvenle, huzurla ve kendi doğalarına uygun bir ortamda yaşayabilmeleri için verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şu an alanımıza ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.







