Türk Eğitim-Sen Samsun 3 No'lu Şube hizmet binası açıldı

Türk Eğitim-Sen Samsun 3 No'lu Şube’nin hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.



Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Selahattin Dolgun, sendikanın kurumsal gücüne dikkat çekerek, "Bugün mülkiyeti genel merkezimize ait 110. hizmet binasını şubemize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. 130 aracımız ve Ankara’daki öğrenci yurdumuzla eğitim çalışanlarımızın her daim hizmetindeyiz." dedi.



Samsun 3 No'lu Şube Başkanı Feyyaz Yörük ise Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerini kapsayan teşkilatlanma sürecine değinerek, "Altı ay gibi kısa bir sürede hizmet binamız, aracımız ve tüm kurullarımızla sahada yerimizi aldık. Eğitim çalışanlarının sorunlarını birlik içerisinde, 'Biz' olgusuyla çözmeye kararlıyız." diye konuştu.



MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ise binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.



Törene Kastamonu Kamu-Sen İl Başkanı Nedim Afacan, Samsun Kamu-Sen İl Başkanı Ahmet Keskin, Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, Sinop Şube Başkanı Yusuf Haskılıç, Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Güngör Bağ ve Samsun 2 No'lu Şube Başkanı Bünyamin Kamçı katıldı.







