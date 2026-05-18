        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Türk Tarih Kurumu "100. Yıl Kitaplığı" OMÜ'de hizmete açıldı

        Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla üniversite kütüphanelerinde oluşturulan "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:30 Güncelleme:
        TTK yayınlarından oluşan yaklaşık bin 600 eserlik özel koleksiyonun açılış törenine, Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Turgut Türkmen ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın katıldı.

        - "Dil ve tarih benliğimizin en önemli unsurlarındandır"

        Açılışta konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türk Tarih Kurumunun bilimsel ve kültürel miras açısından kritik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.


        Dil ve tarihin milli benlik oluşumundaki rolüne değinen Aydın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kendi şahsi mirasını hem Türk Tarih Kurumuna hem de Türk Dil Kurumuna bağışlayarak bu konunun önemine dikkat çekmiştir. Dil ve tarih benliğimizin en önemli unsurlarındandır." dedi.

        Aydın, bağışlanan eserlerin öğrencilerin, akademisyenlerin ve şehir halkının akademik çalışmalarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

        - Hedef tüm üniversitelerde kitaplık oluşturmak

        TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise kurumun Atatürk tarafından bizzat kurulduğunu ve faaliyetlerinin sürekliliği için Atatürk'ün mirasını kuruma bağışladığını hatırlattı. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle kitaba ve kütüphanelere vurgu yapmayı amaçladıklarını ifade eden Özgen, şunları kaydetti:

        "Üniversitelerimizden ve özellikle öğrencilerimizden gördüğümüz ilgi bizleri son derece mutlu etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye’deki tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerinde Türk Tarih Kurumu yayınlarının yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

