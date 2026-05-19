        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Türkiye Barolar Birliği Samsun'da Onur Anıtı'na yürüdü

        Türkiye Barolar Birliği (TBB), Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında yürüyüş ve çelenk sunma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü kentte geniş katılımla kutlanıyor.

        Adliye Sarayı önünde TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Baro Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran ve Türkiye'nin farklı illerinden avukatlar bir araya geldi. Kortej, Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Onur Anıtı önüne kadar yürüdü.

        Onur Anıtı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından açıklama yapan Sağkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

        19 Mayıs'ın Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olduğunu belirten Sağkan, "Milyonların umuda, bağımsızlığa ve Cumhuriyet'e yürüyüşüne dönüşen o ilk adımın 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluşun ve kuruluşun tüm mimarlarını saygıyla, çok büyük bir özlemle ve minnetle anıyorum." dedi.

        Sağkan, 19 Mayıs'ın Cumhuriyet'i koruma sorumluluğunu hatırlatan önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "O ilk adım, mevcudiyetimizin ve istiklalimizin yegane temelinin Cumhuriyet olduğunu bizlere tekrar ve tekrar hatırlatıyor. Cumhuriyet'imizin en büyük hazinemiz olduğunu bize tekrar ve tekrar hatırlatıyor. O ilk adım ve o ilk adımla birlikte yakılan meşale, Cumhuriyet'i korumak noktasındaki sorumluluğumuzda da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." diye konuştu.

        19 Mayısların bayram havasının yanında büyük bir sorumluluğu da hatırlattığını dile getiren Sağkan, "19 Mayıslar, bir bayram havasıyla birlikte Cumhuriyet'i koruma sorumluluğumuzu hatırlatan bayramlar ve günlerdir. Yoktan var edilen bir ülkenin, yokluk içerisinde verilen bir mücadelenin sırtımıza yüklediği büyük sorumluluğu hatırlamamız gereken bir anı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sağkan, "Cumhuriyet emanetinin emin ellerde olduğunun buradan net bir şekilde altını çizerek tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

        Programa TBB yöneticileri, Samsun Barosu yönetimi ve çok sayıda avukat katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
