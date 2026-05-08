Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı. Samsun Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 40'ı kadın olmak üzere 80 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde eleme atışları yapıldı. Samsun'da 3 gün sürecek turnuvada, yarın yarı final atışları gerçekleştirilecek.

