Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Türkiye'de su yılı yağışları son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

        Türkiye'de su yılı yağışları son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'de 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de su yılı yağışları son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye’de 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

        Demir, gazetecilere, Türkiye'deki iklim olayları ve yağış miktarı hakkında değerlendirmede bulundu.

        Türkiye'de özellikle 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasındaki dönemdeki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktaran Demir, "1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki su yılı yağışları normalin yüzde 25, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 87 üzerinde gerçekleşti. Son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. 2026 kış mevsimi yağışları ise bazı ölçümlerde son 66 yılın zirvesine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

        Yağışların artmasıyla sosyal medyada “hava manipülasyonu” ve “iklim silahı” iddialarının gündeme geldiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

        "Bu yağışların sebepleri olarak sosyal medyada yayılan iddiaların önemli kısmı doğrulanmamış, bilimsel kanıtları olmayan dezenformasyon kategorisinde iddialardır. Sosyal medyada 'hava manipülasyonu', 'iklim silahı' söylemi dolaşmaktadır. Bu iddialar çeşitli haber ve sosyal medya içeriklerinde yer almakta fakat meteorologlar ve iklim uzmanları bunları doğrulanmamış komplo teorileri olarak değerlendirmektedir. Bulut tohumlama, atmosferdeki mevcut bulutların yağış bırakma ihtimalini artırmak amacıyla yapılan bir hava modifikasyonu yöntemidir. Temel mantık, bulut içindeki su damlacıkları veya buz kristallerinin büyümesini tetikleyerek yağmur ya da kar oluşumunu kolaylaştırmaktır."

        Demir, bulut tohumlama için kullanılan en yaygın yöntemlerin uçaklarla bulut içine madde püskürtmek, yer istasyonlarından atmosfer içine parçacık göndermek, roket veya özel jeneratörler kullanmak olduğunu dile getirerek, "Bulut tohumlama için kullanılan maddeler genelde gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buzdur. Bulut tohumlama sıfırdan bulut oluşturmaz, tamamen açık havada yağmur yaptıramaz ve sadece uygun nem ve bulut yapısı varsa etkili olabilir. Bilimsel çalışmalarda sonuçlar incelendiğinde, bazı durumlarda yağışı yüzde 5 ila yüzde 20 artırdığı bulunmuştur. Bulut tohumlama bir bulutun ne zaman boşalacağını ve ne kadar yağış bırakacağını etkileyebilir ama bir ülkenin yağmurunu çalmak, fırtınayı başka ülkeye göndermek veya büyük ölçekli iklimi kontrol etmek şu anki teknolojiyle gerçekçi kabul edilmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Havza'da "afet bölgesi" çağrısı: Vatandaşlardan belediye önünde tepki
        Havza'da "afet bölgesi" çağrısı: Vatandaşlardan belediye önünde tepki
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Samsun'da konuştu:
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Samsun'da konuştu:
        Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören demir yolu onarıldı
        Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören demir yolu onarıldı
        SBB Mayıs Meclisi'nde 51 madde karara bağlandı
        SBB Mayıs Meclisi'nde 51 madde karara bağlandı
        Cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğuran kadın yeniden ceza aldı
        Cezaevine girmemek için sürekli çocuk doğuran kadın yeniden ceza aldı
        OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı
        OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı