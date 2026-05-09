Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden cezaevine giren kadın hayatında yeni bir sayfa açtı

RECEP BİLEK - Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 32 yaşındaki yükümlü kadın, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki kursta eğitim alarak hayatında yeni bir sayfa açtı.



Henüz 16 yaşındayken arkadaşı tarafından içinde uyuşturucu bulunan sigara verilmesiyle bağımlı olmaya başlayan M.K, ailevi sorunlar yaşamaya başlayınca evden kaçtı. Sokaklarda yaşamaya başlayan M.K, uyuşturucu nedeniyle psikolojik sorunların yanı sıra sağlığıyla ilgili problemler de yaşadı.



Çeşitli suçlara bulaşarak zaman zaman adli süreçler de yaşayan kadın, bağımlılığı nedeniyle işlediği suç nedeniyle 19 yaşında cezaevine girdi.



Cezaevinde 13 yıl kaldıktan sonra tahliye edilerek denetimli serbestlik kapsamına alınan M.K, burada birçok kurs bitirme belgesi aldı ve çanta yapımını öğrendi.





Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetime tabi tutulan M.K, ayrıca takı tasarım eğitimi de alıyor.



Yunus polisi olma hayalini uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gerçekleştiremeyen M.K, takı tasarımını da öğrendikten sonra çanta yapımı ile birlikte ticarete atılmanın hayalini kuruyor.



Genç kadın, kendisine destek olan Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ve personele teşekkür ederek, denetim süreci tamamlandıktan sonra gönüllü hizmet etmek istediğini söyledi.



- 12 gün yoğun bakımda kalmış



M.K, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren spor merakının olduğunu ve 5 spor branşıyla ilgilendiğini söyledi.



Uyuşturucu bulmak için suça sürüklendiğini anlatan M.K, "Yaşım küçüktü. Suça sürüklenen çocuklardan biriydim. İstanbul Beyoğlu gibi bir yerde bazı suçlar işlemek zorunda kaldım çünkü hayatımı devam ettirmem gerekiyordu. Evet, yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım. En son annemin yanına döndüm. Annemin yanına döndükten sonra cezalarım geldi. 13 yıl boyunca cezaevinde kaldım. Şu an yaşım 32. Cezaevinde büyüdüm, cezaevinde evlendim." dedi.



Uyuşturucu kullandığı için kendisine zarar verdiğini ve 12 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran M.K, "12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra aslında benim fişimi çekeceklermiş ama bir şekilde Allah yaşamamı istemiş ve tekrar hayata döndüm. O zamandan beri de zaten uyuşturucu içmiyorum." diye konuştu.



Eşinin sayesinde hayata tutunduğunu dile getiren M.K, "Eşim sayesinde belki bu kadar çok güçlüyüm." ifadelerini kullandı.



Güzel bir hayat istediğini belirten M.K, hayata tutunmaya çalıştığını ve bunu başaracağını kaydetti.



M.K, "Önceden de denetimli serbestliğe gelmiştim ama 'evet geleyim, saatim bitsin ve gideyim' derdim. Şimdi koşa koşa geliyorum, bir şeyler yapmak istiyorum." dedi.



Bağımlılıktan kurtulan M.K, kurslarda öğrendiği becerilerle ürünler tasarlayıp gelir elde etmek istediğini sözlerine ekledi.

