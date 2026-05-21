        Samsun Haberleri Uzmanından Kurban Bayramı öncesi "sağlıklı kesim ve et muhafazası" uyarısı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gücükoğlu, kurban seçimi, kesimi ve et muhafazası hakkında uyarı ve önerilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Gücükoğlu, Canik Hayvan Pazarı'nda gazetecilere, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmanın yanı sıra tüketim tercihleri üzerinde de büyük etkisi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de her yıl Kurban Bayramı süresince yaklaşık 1 milyon büyükbaş ve 3 milyon küçükbaş hayvanın nakledilip kesildiğini belirten Gücükoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçelerdeki yerel yönetimlerce belirlenen hayvan pazarlarından ya da veteriner hekimi bulunan kasaplık hayvan yetiştiricilerinin denetiminde olan yerlerden hayvanların alınmasını önemsiyoruz. Satın alınacak hayvanların küpeli olmaları ve hayvanlara ait veteriner sağlık raporunun mutlaka bulunması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının, 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla kulak küpesi numarasından hayvanın ırkı, cinsiyeti ya da yaş gibi bilgilerini sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Kurbanlık hayvanlarda birtakım özellikler bulunması gerektiğine dikkati çeken Gücükoğlu, "Bir gözünün kör, kulağında parça kopukluğu, boynuzlarında kırık, kuyruk ya da meme başlarında dokusal eksiklik, diş kaybı ya da topallığın olmamasına dikkat edilmelidir. Sığır ve mandanın 2, devenin 5, keçi ve koyun ise en az 1 yaşında olması gerekiyor. Çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşli, aşırı öksürük ya da hırıltılı solunumlu, ishalli, çevreye karşı aşırı tepkili, uygun olmayan renk ve kıvamda ağız ve burun akıntıları olan hayvanların tercih edilmemesi önem taşıyor." diye konuştu.

        - Kesimden sonra hayvanda sorun görülürse veterinere danışılmalı

        Gücükoğlu, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlara idari para cezası uygulanacağına işaret ederek, "Kesimden sonra büyükbaş hayvanlar için 6, küçükbaş hayvanlar için ise 5 dakikalık kan akıtma süresinin geçmesi beklenmelidir. Hayvanlar kesildikten sonra pıhtılaşmayan koyu renkte kan, deri üzerine çiçek benzeri kabarcıklar, ağız boşluğu ve dilde erozyonlu bölge ya da etlerde pirinç tanesi büyüklüğünde oluşum, anormal görüntüye sahip iç organların varlığında mutlaka veteriner hekimden görüş alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Hayvan kesildikten sonra etlerinin 5-6 saat serin bir yerde dinlendirilmesi, sonrasında buzdolabına alınması gerektiğini vurgulayan Gücükoğlu, şunları kaydetti:

        "Tavsiyemiz buzdolabında dinlenen etlerin bir gün sora parçalanarak paylara bölünmesi ve tüketilmesidir. Çünkü hayvanlar hemen kesildikten sonra kasların ete dönüşmesi için sürenin geçmesi gerekiyor. Büyük ve parça etler buzdolabında 5-6 gün muhafaza edilebilir. Daha uzun süreli muhafazalarda eksi 18 derecede bu süre 6-12 ayı bulabilir ama iç organlar hayvanlar kesildikten sonra en geç 24 saat içerisinde tüketilmelidir. Bu kurallara uyulması Kurban Bayramı'nın sağlıkla, huzurla ve güvenle geçmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda da gıda israfının önlenmesine ve kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Doğumlar dip yaptı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"

        Karadeniz'de yunuslar dronla görüntülendi
        37 yaşındaki beyin cerrahı hayatını kaybetti
        Vali Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Bafra Millet Bahçesi'ne...
        Bafra'da "19 Mayıs" bisiklet turu düzenlendi
        Samsun'da gençler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pedal çevirdi
        Antik dünyanın en önemli coğrafya eserleri Samsun Müzesi'nde sergileniyor