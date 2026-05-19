Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) tarafından motosiklet korteji düzenlendi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen kortej programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, VEMOK Başkanı Serkan Ersoy ile kulüp üyeleri katıldı. Butik Otel önünden başlayan motosiklet korteji, ilçe merkezinde şehir turu atılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej, vatandaşlardan ilgi gördü.

