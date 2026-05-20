Vezirköprü Besi OSB'nin yapılacağı bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması planlanan bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı.





Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, İnkaya ve Yağınözü mahalleleri sınırlarında yer alan proje alanının ilk etapta değerlendirilecek bölümünde orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı.





Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Besi OSB'nin ilçe açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Şehrimizin üretim kapasitesini artıracak, yatırımcıya yeni imkanlar sunacak ve hayvancılık sektörünü daha modern bir yapıya kavuşturacak bu önemli projede kritik bir aşamayı daha tamamladık. İlçemize hayırlı olsun." dedi.



Gül, sürece destek veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş başta olmak üzere milletvekillerine, Samsun Valiliği, Vezirköprü Kaymakamlığı ile AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına teşekkür etti.

