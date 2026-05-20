Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü Besi OSB'nin yapılacağı bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı

        Vezirköprü Besi OSB'nin yapılacağı bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması planlanan bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Besi OSB'nin yapılacağı bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması planlanan bölgenin orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı.


        Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, İnkaya ve Yağınözü mahalleleri sınırlarında yer alan proje alanının ilk etapta değerlendirilecek bölümünde orman vasfından çıkarılma süreci tamamlandı.


        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Besi OSB'nin ilçe açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Şehrimizin üretim kapasitesini artıracak, yatırımcıya yeni imkanlar sunacak ve hayvancılık sektörünü daha modern bir yapıya kavuşturacak bu önemli projede kritik bir aşamayı daha tamamladık. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

        Gül, sürece destek veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş başta olmak üzere milletvekillerine, Samsun Valiliği, Vezirköprü Kaymakamlığı ile AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Fransa’da Nestlé alarmı
        Fransa’da Nestlé alarmı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da HEZARFEN Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı so...
        Samsun'da HEZARFEN Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı so...
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
        SASKİ araç filosuna 46 yeni araç ekledi
        SASKİ araç filosuna 46 yeni araç ekledi
        SASKİ'nin araç filosuna 191 milyon TL'lik takviye
        SASKİ'nin araç filosuna 191 milyon TL'lik takviye
        Samsun'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Atakum 19 Mayıs coşkusu
        Atakum 19 Mayıs coşkusu